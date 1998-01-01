  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تثمّن موقف وزراء الخارجية العرب برفضهم "صفقة القرن"

الإثنين 22 أبريل 2019 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تثمّن موقف وزراء الخارجية العرب برفضهم "صفقة القرن"


غزة / سما /

- ثمّنت حركة حماس، اليوم الاثنين، موقف وزراء الخارجية العرب بإعلان رفضهم لصفقة القرن، وتمسكهم بدعم وإسناد المواقف العربية في مواجهة "مشروع التصفية".

وأشارت الحركة في بيان صحفي، إلى أنها تابعت مجريات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية باهتمام بالغ؛ نظرًا لخطورة التهديدات الصهيوأمريكية التي تحاك ضد القضايا العربية عامةً، والقضية الفلسطينية خاصة، وتستهدف القدس والضفة واللاجئين وهضبة الجولان ومزارع شبعا. وفق نص البيان.

وأكدت على موقفها الرافض لصفقة القرن، والداعي للتصدي لها بكل السبل. موجهةً النداء لكل الفصائل الفلسطينية لرص الصفوف، والتوافق على رؤية سياسية ونضالية تساهم في صمود الشعب، وتعزز قدرته على المواجهة لإسقاط صفقة القرن وذيولها، وتجنيب الشعب المناكفة، وخطابات التوتير في هذا التوقيت الصعب والمحطة الفارقة. كما جاء في البيان.

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة شطبت من "صفقة القرن" بندا يهدد بسقوط الحكم في مصر.. فما هو ؟

حسن نصر الله : "حرب محتملة مع إسرائيل هذا الصيف وقد لا أكون بينكم"

الجهاد : عزام الاحمد ومشروعه اكثر من أساء لمنظمة التحرير وخطاباته تجلب الشؤم للشعب الفلسطيني

الرئيس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وجئت لاطرح عليكم علاقتنا مع اسرائيل وامريكا وحماس!

سلطات الاحتلال تسمح بإدخال 35 مركبة جديدة لغزة

روبنشتاين: الفلسطينيون ساهموا بانهيار اليسار وعملية إخلاء غزة كانت مؤلمة للغاية!

إليسا تحذر جمهورها السخرية من دينها

الأخبار الرئيسية

"الأقصى" يشهد اقتحامات واسعة وتوترا شديدا بسبب محاولات متكررة لإقامة صلوات تلمودية

توفيق الطيراوي : لن يكون هناك مفاوضات مع اسرائيل في عهد ابومازن

مكرون

قناة عبرية: الرئيس الفرنسي يبعث برسالة شديدة اللهجة لاسرائيل بشأن اموال المقاصة مفادها..

حماس

قيادي بحماس: القادم خطير جداً وصفقة القرن نفذ جزء منها والان على وشك تنفيذ الجزء الأخر منها!

القمة

اهم قرارات الجامعة العربية بشأن القضية.. وزراء الخارجية العرب يوجهون دعوة للفصائل بغزة مفادها..