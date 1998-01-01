حماس تثمّن موقف وزراء الخارجية العرب برفضهم "صفقة القرن"

غزة / سما /

- ثمّنت حركة حماس، اليوم الاثنين، موقف وزراء الخارجية العرب بإعلان رفضهم لصفقة القرن، وتمسكهم بدعم وإسناد المواقف العربية في مواجهة "مشروع التصفية".

وأشارت الحركة في بيان صحفي، إلى أنها تابعت مجريات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية باهتمام بالغ؛ نظرًا لخطورة التهديدات الصهيوأمريكية التي تحاك ضد القضايا العربية عامةً، والقضية الفلسطينية خاصة، وتستهدف القدس والضفة واللاجئين وهضبة الجولان ومزارع شبعا. وفق نص البيان.

وأكدت على موقفها الرافض لصفقة القرن، والداعي للتصدي لها بكل السبل. موجهةً النداء لكل الفصائل الفلسطينية لرص الصفوف، والتوافق على رؤية سياسية ونضالية تساهم في صمود الشعب، وتعزز قدرته على المواجهة لإسقاط صفقة القرن وذيولها، وتجنيب الشعب المناكفة، وخطابات التوتير في هذا التوقيت الصعب والمحطة الفارقة. كما جاء في البيان.