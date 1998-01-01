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فيديو.. بنزيما يبدع ويقود ريال مدريد للفوز ضد أتلتيك بيلباو

الإثنين 22 أبريل 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. بنزيما يبدع ويقود ريال مدريد للفوز ضد أتلتيك بيلباو


وكالات / سما /

قاد المهاجم الفرنسي المتألق كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد، فريقه للفوز على حساب نادي أتلتيك بيلباو بفضل إبداعه وأهدافه الحاسمة، في المباراة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الإسباني.

وفاز نادي ريال مدريد اليوم الأحد، على حساب نادي أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الدرجة الأولى الإسباني “الليجا”، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف من الفريقين، على الرغم من السطيرة والخطورة الكبير من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد الذي ظهر بشكل جيد للغاية عن المباريات السابقة.

وبعد دقيقتين من الشوط الثاني، نجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل هدف نادي ريال مدريد الأول في اللقاء ضد النادي الباسكي أتلتيك بيلباو، قبل أن يحرز الهدف الثاني والثالث في الدقائق 76 و90.

وبهذا الفوز يستمر نادي ريال مدريد في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، بينما توقف رصيد نادي أتلتيك بيلباو عند النقطة 46 في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة ببطولة الدوري الإسباني، تعادل ليفانتي مع إسبانيول بنتيجة 2-2، بينما فاز خيتافي على حساب إشبيلية بثلاثية نظيفة.

#كريم بنزيما #أتلتيك بيلباو

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