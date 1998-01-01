  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم طفل ويستدعي آخر من بيت لحم

الإثنين 22 أبريل 2019 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من بيت لحم، بينهم طفل، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر امنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، يزن خالد عايش (16 عاما)، وفراس عمر الجعيدي (28 عاما)، وعنان احمد حميدة (18 عاما)، من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وإبراهيم خالد بلاصي (24 عاما) من بلدة بتير غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها .

وأضاف المصدر أن الاحتلال سلم الشاب ربيع عطا جبريل بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

القاهرة شطبت من "صفقة القرن" بندا يهدد بسقوط الحكم في مصر.. فما هو ؟

حسن نصر الله : "حرب محتملة مع إسرائيل هذا الصيف وقد لا أكون بينكم"

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

بتمويل قطري.. الانتهاء من إنشاء خزاني وقود لمحطة كهرباء غزة خلال شهرين

الجهاد : عزام الاحمد ومشروعه اكثر من أساء لمنظمة التحرير وخطاباته تجلب الشؤم للشعب الفلسطيني

سلطات الاحتلال تسمح بإدخال 35 مركبة جديدة لغزة

روبنشتاين: الفلسطينيون ساهموا بانهيار اليسار وعملية إخلاء غزة كانت مؤلمة للغاية!

الأخبار الرئيسية

توفيق الطيراوي : لن يكون هناك مفاوضات مع اسرائيل في عهد ابومازن

مكرون

قناة عبرية: الرئيس الفرنسي يبعث برسالة شديدة اللهجة لاسرائيل بشأن اموال المقاصة مفادها..

حماس

قيادي بحماس: القادم خطير جداً وصفقة القرن نفذ جزء منها والان على وشك تنفيذ الجزء الأخر منها!

القمة

اهم قرارات الجامعة العربية بشأن القضية.. وزراء الخارجية العرب يوجهون دعوة للفصائل بغزة مفادها..

الرئيس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وجئت لاطرح عليكم علاقتنا مع اسرائيل وامريكا وحماس!