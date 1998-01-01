الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم طفل ويستدعي آخر من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من بيت لحم، بينهم طفل، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر امنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، يزن خالد عايش (16 عاما)، وفراس عمر الجعيدي (28 عاما)، وعنان احمد حميدة (18 عاما)، من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وإبراهيم خالد بلاصي (24 عاما) من بلدة بتير غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها .

وأضاف المصدر أن الاحتلال سلم الشاب ربيع عطا جبريل بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" الجاثمة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم.