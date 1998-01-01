ابو ردينة: لن نسمح لمؤامرة صفقة القرن أن تمر

رام الله / سما /

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة أن الحكومة الفلسطينية ستتحرك على جميع الجبهات العربية والدولية للدفاع عن حقوقنا "ولن نسمح لمؤامرة صفقة القرن أن تمر" كما "لن نقبل بأمريكا وسيطاً وحيداً من دون شركاء من العرب والدوليين".

وقال أبو ردينة في تصريح للصحفيين على هامش الملتقى الإعلامي العربي المقام في الكويت حاليا أن القضية الفلسطينية تتعرض حاليا لمخاطر كبيرة مما يتطلب المزيد من بذل الجهود والحاجة إلى حراك عربي سياسي على المستوى العربي والدولي، لافتا إلى أن هناك مؤامرة تتعرض لها الأمة العربية لإضعافها وإنهاكها وبالتالي تتخلى عن مقدساتها.

وأوضح أن "صفقة القرن اعتبرت القدس خارج العملية السياسية السلمية إذ أنه من دون القدس لا دولة فلسطينية ولا سلام ولا استقرار ولا أمن ولن نقبل بالتوطين ولا اقتطاع أي جزء من الأراضي العربية".

وأشار إلى أن "المؤامرة على فلسطين والدول العربية تزداد يوما بعد يوم ولذلك لابد من الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا التحدي الخطر وهذا الانهيار الكامل في السياسة الدولية".