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ارتفاع على درجات الحرارة

الإثنين 22 أبريل 2019 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة


رام الله / سما /

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وبعد غد الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت الدائرة المواطنين اليوم من شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤيا الافقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.

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