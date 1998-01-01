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الصحة تعقد اجتماعا بشأن "التحويلات الطبية"

الأحد 21 أبريل 2019 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تعقد اجتماعا بشأن "التحويلات الطبية"


رام الله / سما /

قال أسامة النجار المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله، إن الوزارة تواصل العمل لإيجاد بدائل للتحويل لمشافي الداخل المحتل والتي أوقفتها وزارة الصحة بشكل كامل.

وأضاف النجار في حديث إذاعي، أن اجتماعا سيعقد يوم غد في العاصمة الأردنية عمان بين مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة حمدي النابلسي وأخصائي الأورام في مستشفى بيت جالا محمد الجادري مع عدد من المشافي الأردنية، للبدء بوضع خطة تحويل للأردن.

وأوضح النجار أن وزارة الصحة تواصل البحث عن بدائل أخرى من بينها تركيا ومصر، مؤكدا أن قرار وقف التحويلات للمشافي الإسرائيلية لا رجعة عنه.

وأكد النجار أن هنالك لجنة تدرس قضية التحويلات بشكل كامل وسترفع توصياتها لوزيرة الصحة خلال الساعات القادمة.

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