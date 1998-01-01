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القدس: شرطة الاحتلال تقتحم فندق نيو كابتول

الأحد 21 أبريل 2019 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: شرطة الاحتلال تقتحم فندق نيو كابتول


القدس المحتلة / سما /

 اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد، فندق "نيو كابتول" في شارع صلاح الدين بمدينة القدس، بحجة تنظيم فعالية حضرها وزراء ومسؤولين فلسطينيين.

واقتحمت شرطة الاحتلال حفل "توقيع بيع وتطوير مشروع الطلة الإسكاني في رأس العامود بمدينة القدس" بين شركتي "القدس القابضة وتطوير"، وقامت بتصوير الحضور.

وأفادت مصادر فلسطينية أن شرطة الاحتلال سلمت عددا من المشاركين بلاغات استدعاء للتحقيق معهم، عرف منهم: المهندس مازن سنقرط، الدكتورة صفاء ناصر الدين، ومهدي سنقرط، وكامل بركات، وهاني عشاير مدير الفندق.

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