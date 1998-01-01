الرجوب يطلع أبو الغيط على آخر المستجدات

القاهرة /سما/

أطلع جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اليوم الأحد، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، في ظل مواصلة الاحتلال انتهاكاته بحق أبناء شعبنا، واستمرار احتجازها لعائدات الضرائب.

وأشار الرجوب، خلال اللقاء، إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة حرجة ومفصلية، مع قرب الإعلان عن ما يسمى "صفقة القرن"، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

ووضع الرجوب، أبو الغيط في صورة الخطوات التي ستقوم بها القيادة الفلسطينية لمواجهة هذه التحديات، في سبيل الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

بدوره، جدد أبو الغيط التأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى تماسك الجبهة الداخلية الفلسطينية خلال هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدا أن وحدة الصف الفلسطيني تشكل عنصر قوة رئيسي في مواجهة الضغوط الخارجية التي تستهدف زعزعة القضية وإفراغها من محتواها السياسي والقانوني والتاريخي.

وشدد على الدعم الكامل من الجامعة العربية، للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية في نضالهما لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.