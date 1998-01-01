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بشارة وعورتاني يبحثان الملفات المالية الخاصة بقطاع التعليم

الأحد 21 أبريل 2019 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشارة وعورتاني يبحثان الملفات المالية الخاصة بقطاع التعليم


رام الله / سما /

 بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأحد، عددا  من القضايا الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بقطاع التعليم في سياق التعاون بين الوزارتين، لدعم العملية التعليمية في فلسطين.

وأكد عورتاني أهمية اللقاء الذي يندرج في سياق التعاون المشترك بين الوزارتين، موضحاً أهمية مواصلة العمل الدؤوب لخدمة الغايات المشتركة.

بدوره، هنأ بشارة وزير التربية بالمنصب الجديد، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي ضمن التعاون الوثيق والمتابعة الحثيثة حول مجمل القضايا التي تتعلق بالقطاع التربوي.

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