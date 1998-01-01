قلقيلية: الانتهاء من تعبيد الطريق بين جيوس والنبي الياس

قلقيلية / سما /

استكمل تعبيد المقطع الاخير من الطريق الواصل بين بلدة جيوس وقرية النبي الياس، حيث تقاسمت بلديتي قلقيلية وجيوس ومجلس محلي النبي الياس تكاليف تعبيده.

ويصل الطريق بين جيوس والنبي الياس ويمر من اسفل الطريق الالتفافي الجديد شمال قرية النبي الياس بطول ثلاثة كيلو مترات وبمساهمة من الغرفة التجارية في محافظة قلقيلية .

واشار رئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري في تصريح لـ"القدس" الى بلدية قلقيلية تحملت نصف التكاليف في المرحة الأولى، وستدفع نصف تكاليف المرحلة الثانية موضحا ان الطريق الجديد يختصر المسافة بين قرى قلقيلية الشمالية مثل صير وجيوس قرابة عشرة كيلومترات، ما سيزيد من تنشيط الحركة بين قلقيلية المحاصرة بالجدار من كل الجهات والقرى التابعة لها سواء من خلال تقليل المسافة والتكلفة الاقتصادية، الامر الذي سينعكس ايجابا على الجميع .

يشار ان بلدية جيوس قامت بعملية تعبيد الطريق في المرحلة السابقة حتى نهاية اراضيها وتوقف المشروع ليعاد اكماله حتى قرية النبي الياس، حيث سيندمج مع الطريق الرئيس بين قلقيلية ونابلس .