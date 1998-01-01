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مناورة دولية تضم قناصة من لواء المظليين الإسرائيليين

الأحد 21 أبريل 2019 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مناورة دولية تضم قناصة من لواء المظليين الإسرائيليين


القدس المحتلة / سما /

شارك مئات الجنود الإسرائيليين من لواء المظليين في مناورة تدريبية دولية باسم "x ALLied spirit"، بجانب قوات ألمانية وأمريكية وبريطانية.

ووفقاً للقناة العبرية الثانية، فقد هدفت التدريبات إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في أساليب التدريبات والعمليات المعتمدة في كل دولة، بالإضافة إلى تحسين العلاقات بين الجيوش المختلفة.

وشارك في التدريبات المذكورة التي بدأت بتاريخ 30 مارس حتى 17 إبريل الماضيين أكثر من 5600 جندي من الدول المذكورة، حيث ركزت المناورة على تدريبات القناصة من مختلف الألوية المشاركة.

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