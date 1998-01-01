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مجدلاني يلتقي نائب مفوض "الاونروا" ويؤكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك

الأحد 21 أبريل 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يلتقي نائب مفوض "الاونروا" ويؤكد ضرورة تعزيز التعاون المشترك


رام الله /سما/

قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن تجديد المبعوث الاميركي جارد كوشنر، الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، يندرج في اطار المساعي لتصفيتها، وخصوصا مع اقتراب تجديد ولايتها .

وأكد مجدلاني خلال لقائه، اليوم الأحد، في مكتبه بمدينة رام الله، مع نائب مفوض وكالة الغوث ساندرا ميتشل، أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا مع كافة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم من أجل تحشيد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، وشدد على أهمية التعاون المستمر من أجل تقديم أفضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين في المخيمات وخارجها.

وأشار مجدلاني لأهمية المشاورات السياسية واللقاءات بما يعزز من العمل المشترك والمحافظة على وكالة الغوث كمؤسسة ترعى وتقدم الاحتياجات الى اللاجئين الفلسطينيين، وكشاهد على النكبة، خصوصا في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدفها ومحاولة الضغط على الدول المانحة لوقف مساعداتها .

وتابع مجدلاني: نحرص على قيام الوكالة بمسؤولياتها تجاه اللاجئين، وكذلك تحسن نوعية وجودة الخدمات المقدمة.

ومن جانبها تطرقت ساندرا ميتشل الى آخر المستجدات التي تقوم بها الوكالة لتحسين الخدمات المقدمة، والاجتماعات المتواصلة مع كافة الأطراف، وعقد المؤتمرات الدولية لدعم موازنة الأونروا .

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