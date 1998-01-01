الاحتلال يكشف عن تفاصيل بندقية "كرمل" الإسرائيلية الجديدة..

القدس المحتلة / سما /

كشفت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية للصناعات الأمنية المختلفة، عن بندقية جديدة باسم "كرمل"، وذلك خلال معرض LAAD 2019 الذي أجري في البرازيل.

ووفقاً لموقع "إسرائيل ديفنس"، فإن الحديث يدور عن بندقية مشابهة لبندقية التافور التي يتسلح بها الجيش الإسرائيلي، إلا أنها تتميز بمواصفات غير موجودة في البندقية المذكورة.

يذكر أنه تم تصنيع بندقية "كرمل" الجديدة ذات عيار 5.56 ملم لتتلاءم مع عمليات الوحدات المقاتلة الصغيرة، والعمل في مختلف الظروف الجوية، بالإضافة إلى قدرتها على القتال لفترات طويلة جداً، كما أنه تم تصنيعها من أنواع خاصة من الفولاذ والألمونيوم والبلاستيك المقوى.