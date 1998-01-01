الاستخبارات الإسرائيلية تطلق مشروعاً جديداً لاستيعاب المهاجرين الجدد

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع، عن مشروع جديد يعتبر الأول من نوعه، يهدف إلى استيعاب المهاجرين الجدد بما في ذلك الجنود الوحيدين في لواء الأبحاث التابع لركن الاستخبارات العسكرية.

ووفقاً لموقع "يديعوت أحرنوت"، كان الجيش الإسرائيلي في الماضي يرفض استيعاب الجنود المستجدين من المهاجرين الجدد الذين لا تعتبر اللغة العبرية لغتهم الأم في وحدة الأبحاث الخاصة في الاستخبارات العسكرية.

من جهتها، قالت الضابطة المسؤولة عن المشروع الجديد المقدم، إنه تم استيعاب خمسة جنود من المهاجرين الجدد حتى الآن في لواء الأبحاث، موضحةً أن المشروع يطلق عليه اسم "ليعم"، وهو اختصار لجملة "مرافقة المهاجرين في الاستخبارات".