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الاستخبارات الإسرائيلية تطلق مشروعاً جديداً لاستيعاب المهاجرين الجدد

الأحد 21 أبريل 2019 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاستخبارات الإسرائيلية تطلق مشروعاً جديداً لاستيعاب المهاجرين الجدد


القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع، عن مشروع جديد يعتبر الأول من نوعه، يهدف إلى استيعاب المهاجرين الجدد بما في ذلك الجنود الوحيدين في لواء الأبحاث التابع لركن الاستخبارات العسكرية.

ووفقاً لموقع "يديعوت أحرنوت"، كان الجيش الإسرائيلي في الماضي يرفض استيعاب الجنود المستجدين من المهاجرين الجدد الذين لا تعتبر اللغة العبرية لغتهم الأم في وحدة الأبحاث الخاصة في الاستخبارات العسكرية.

من جهتها، قالت الضابطة المسؤولة عن المشروع الجديد المقدم، إنه تم استيعاب خمسة جنود من المهاجرين الجدد حتى الآن في لواء الأبحاث، موضحةً أن المشروع يطلق عليه اسم "ليعم"، وهو اختصار لجملة "مرافقة المهاجرين في الاستخبارات".

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