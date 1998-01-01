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فتح: رفع الراية البيضاء غير موجود في قاموسنا وتوجه رسالة لشعبنا مفادها..

الأحد 21 أبريل 2019 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: رفع الراية البيضاء غير موجود في قاموسنا وتوجه رسالة لشعبنا مفادها..


رام الله / سما /

قالت حركة فتح، اليوم الاحد، "إننا واثقون من النصر، وأن خيارنا الوحيد هو الصمود والثبات على الموقف والتصدي لكل المؤامرات، ورفض الحلول المنتقصة لحقوقنا الوطنية وعلى رأسها القدس، واستمرار المقاومة الشعبية ووضع العالم بأسره عند مسؤولياته القانونية".

ووجه عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي رسالة للشعب الفلسطيني، قائلا: "إن القضية الفلسطينية تمر بأصعب أيامها، وتتكالب عليها قوى الشر والفساد في العالم، وإن الرئيس محمود عباس يقف كالصخرة ثابتا على الموقف الذي يحمي حقوق شعبنا، وهو يتعرض لأبشع أنواع الضغوط والابتزاز والتهديد، وأننا على ثقة تامه بعزيمة الأحرار بأنهم لن ينالوا من إرادتنا وثباتنا وموقفنا مهما علت الضغوطات، فخيار الاستسلام ورفع الراية البيضاء غير موجود في قاموس شعبنا الفلسطيني البطل".

ووجهت حركة فتح رسالة الى المعنيين بالأمر وخاصة أؤلئك الذين يصيغون صفقة مزعومة تكتب بأيدٍ صهيونية قائلة: "لا تختبروا خيارات شعبنا، ولا تضعوه بين خيار المال او الكرامة، فشعبنا وقيادتنا سينحازون تماما دون تردد الى الكرامة والعزة".

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