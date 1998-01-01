وزير العدل يبحث مع رئيس هيئة التقاعد ورئيس ديوان الرقابة تعزيز التعاون

رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية اياد تيم، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وتناول اللقاء مع المستشار تيم، تطوير التعاون بين وزارة العدل وديوان الرقابة بما يحقق النزاهة والشفافية في العمل الحكومي، وبما يحقق مصلحة المواطن الفلسطيني.

بدوره، أطلع تيم، وزير العدل على طبيعة سير عمل الديوان، مؤكداً أن الديوان يعمل بشكل محايد ومستقل ويقوم بدوره الرقابي بشكل حيادي حرصا منهً على صيانة المال العام.

ومن جانبه، هنأ الحلو، الشلالدة على توليه وزارة العدل، مؤكدا التعاون المستمر مع وزارة العدل في سبيل تحقيق الصالح العام.

في سياق آخر، اجتمع وزير العدل مع رؤساء الوحدات، والإدارات العامة في الوزارة، بحضور الوكيل محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة.

وأعرب عن أهمية هذا اللقاء للاستماع وطرح الأفكار المشتركة حول الكثير من القضايا والمسائل التي تتعلق بآليات وإجراءات عمل الوحدات والإدارات، والتحديات والعقبات التي تواجه سير العمل.