محافظ جنين يفتتح مقر جمعية خيرية تنموية للنهوض بواقع المرأة والطفل

جنين / سما /

افتتح محافظ جنين اكرم الرجوب، اليوم الأحد، مقر جمعية أجود الخيرية التنموية في جنين، والتي تهدف للنهوض بواقع المرأة والطفل.

ونقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس للحضور، وقال: يسعدنا في هذا اليوم أن نشارك في الاحتفال بافتتاح مقر جمعية من أجل توفير حياة كريمة لأبناء شعبنا والتي تدهورت بفعل الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته للتضييق على معيشتهم.

وأضاف، إن الاحتلال يملك البرامج والخطط التي أثقلت كاهل الشعب الفلسطيني، وفي المقابل نحن نقوم بمساندة ودعم المحتاجين من أجل تعزيز صمود شعبنا ومواجهة المخططات التصفوية من خلال توفير الدعم لتمويل المشاريع التنموية.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية سالي الشامي، إن الجمعية تهدف الى التنمية ودعم المرأة والطفل خاصة اقتصاديا واجتماعيا، وصحيا، ونفسيا، وثقافيا، ومساعدة الأسر الفلسطينية المحتاجة ورفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير قدرات النساء، وإقامة الدورات التعليمية، والعمل على تأهيل النساء .

وأضافت: إننا نسعى في الجمعية إلى دعم ومساندة طلبة المدارس والجامعات وذلك لتمكينهم من مشوارهم التعليمي، مؤكدة تسويق منتجات المشاريع الاقتصادية المنفذة التي تعود بالفائدة على النساء العاملات في المشاريع، ومشددة على الشراكة والتشبيك مع المؤسسات المحلية والدولية لدعم كافة المحتاجين.

وشدد نائب رئيس الغرفة التجارية في جنين مصطفى القنيري على أهمية التشبيك مع كافة المؤسسات من أجل النهوض بواقع المحافظة من كافة الجوانب في ظل المعاناة المستمرة جراء سياسة الحصار الظالم على شعبنا، وقيام الاحتلال بسرقة أموال الشعب الفلسطيني، داعيا القطاع الخاص الى تنظيم وإقامة المشاريع التنموية من أجل التخفيف على معاناة شعبنا .