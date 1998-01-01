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غزة:فلسطينيات تعقد لقاءً حواريًا للصحافيات حول الكتابة للجمهور الخارجي

الأحد 21 أبريل 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة:فلسطينيات تعقد لقاءً حواريًا للصحافيات حول الكتابة للجمهور الخارجي


غزة / سما/

عقدت مؤسسة فلسطينيات اليوم الأحد، لقاءً حوارياً بعنوان "السياسة التحريرية والكتابة للجمهور الخارجي" للصحافيات الفلسطينيات ومناقشة الأفكار المقترحة للكتابة في شبكة نوى النسوية، وذلك في مقر المؤسسة الكائن غرب مدينة غزّة.

وتحدّثت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات في كلمة لها عبر "الفيديو كونفرنس"، عن طبيعة الأفكار التي يجب على الصحافيات العمل عليها قائلة إنها يجب أن تكون جديدة غير مكررة، وتتوافق مع السياسة التحريرية، ولديها القدرة على مخاطبة الخارج.

وأضافت عبد الرحمن أن المخاطبة للخارج في القضايا الحياتية في قطاع غزه، يشمل الضفة الغربية والقدس بما أن غزة منغلقة على نفسها، وأكدت أهمية التركيز على الاحتلال الإسرائيلي، كونه المسئول بالدرجة الأولى عن كل مجريات الأحداث في فلسطين المحتلة داخلياً وخارجياً.

وطرحت شيرين خليفة الصحافية والمحررة في شبكة نوى، أهمية طرح القضايا المتعلقة بالحياة اليومية والتي تعكس هموم المواطنين والمواطنات في قطاع غزه المحاصر، وفي الضفة الغربية والقدس وفتح متنفس للحديث عن كافة القضايا بلغة سلسة وسليمة يفهمها القارئ وتسهل ترجمتها.

فيما أوضح فادي لحسني مدير تحرير شبكة "نوى" أن لغة الخطاب التي تتبعها نوى تأخذ لغة الخطاب الخارجي التي من شأنها أن تضع العالم في صورة الوضع الفلسطيني المؤلم وانعكاسات تداعيات الاحتلال والحصار على المجتمع ككل بمختلف فئاته وقطاعاته، مشيراً إلى أهمية أن تأخذ القصص التي سيتم معالجتها عبر شبكة نوى الصفة الإبداعية.

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