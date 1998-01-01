خوري: استهداف كنائس في سريلانكا عمل إرهابي جبان يعبّر عن فكر متطرف أعمى

عمان /سما/

استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الأعمال الإرهابية البشعة، التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في سريلانكا، وراح ضحيتها المئات من المصلين والأبرياء .

وقالت اللجنة الرئاسية، اليوم الأحد، في بيان صحفي صادر عن رئيسها رمزي خوري، إن التفجيرات الإرهابية التي طالت ثلاثة كنائس أثناء الاحتفال بعيد الفصح المجيد، عمل إرهابي مدان ينتهك حرمة دور العبادة ويعبّر عن فكر متطرف أعمى، ولا يقيم وزنا للقيم والتعاليم السماوية السمحة التي تحرّم المساس بأماكن العبادة باعتبارها أماكن للصلاة والدعاء والتواصل مع خالق البشرية جمعاء بكافة أديانها ومعتقداتها.

وتقدمت اللجنة بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، مطالبة بمحاربة واستئصال تلك الأفكار الضلالية التي تجرد أصحابها المجرمين من كل معاني الإنسانية وقيم التعايش والمحبة التي تتشارك بها كافة الديانات السماوية الثلاث، وتتقاسمها كافة الحضارات في كافة أنحاء المعمورة.

وأكدت أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، مستذكرة الهجمات الإرهابية التي استهدفت قبل نحو شهر ونصف المصلين المسلمين في مسجدين في نيوزلندا