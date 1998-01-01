داخلية غزة تعلن أسماء المسافرين عبر معبر رفح الاثنين

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين.

وقالت الداخلية: إن السفر الاثنين سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة + الحافلتان: السادسة والسابعة من كشف (4/15).

وأكدت الداخلية على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وأكدت أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.