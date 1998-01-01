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بدء لقاء قمة بين الرئيس عباس ونظيره المصري

الأحد 21 أبريل 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء لقاء قمة بين الرئيس عباس ونظيره المصري


رام الله / سما /

 بدأ قبل قليل، لقاء قمة بين الرئيس  محمود عباس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، في العاصمة المصرية القاهرة.

واطلع الرئيس ، نظيره المصري على تطورات القضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها، خاصة بعد تنصل إسرائيل من كافة الاتفاقات الموقعة، والتي كان آخرها قيامها باقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.

كما استعرض الرئيس الخطوات التي تنوي القيادة القيام بها لمواجهة هذه التحديات، والتي من شأنها الحفاظ على قضيتنا الوطنية وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، حتى قيام دولته المستقلة  على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأشاد الرئيس بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأهمية الاستمرار في التنسيق والتواصل الدائم بيت البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستمرار بلاده بدعم الشعب والقضية الفلسطينية حتى نيل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة.

واتفق الزعيمان على استمرار التنسيق والتواصل فيما بينهما.

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