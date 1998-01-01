إليسا تحذر جمهورها السخرية من دينها

وكالات / سما /

وجهت المطربة إليسا، تهديدا وتحذيرا إلى بعض متابعيها الذين سخروا من دينها، بعد أن نشرت صورة المسيح والعذراء احتفالا بأسبوع الآلام .

وقالت الفنانة إليسا :"كل من يسخر من دينى فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا".

وكانت قد أعلنت الفنانة إليسا، عن طرح فيديو كليب الجديد"كرهنى" إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بحبونى"خلال يومين، كما نشرت صورة جديدة من كواليس التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيها.

وطرحت إليسا، الصيف الماضى، ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى" الذى ضم 16 أغنية هم "إلى كل اللى بيحبونى"، "كرهنى"، "مفيش أسباب"، "نفسى أقوله"، "أنا وحيدة"، "لسه فيها كلام"، "حكايات"، "بين قلبى وقلبك"، "مريضة اهتمام"، "ارتاح وعيش"، "انت معى"، "بينا نعشق"، "كتيرة عليه"، "عينيا دى"، "عا المخفى"، "وحشتونى".