الرئيس يدين الهجمات الإرهابية في جمهورية سريلانكا

رام الله / سما /

أدان الرئيس محمود عباس، الهجمات الإرهابية التي وقعت على كنائس وفنادق في جمهورية سريلانكا، اليوم الأحد، وأدت لسقوط عشرات الضحايا والمصابين، واصفا الهجمات بالإجرامية والبشعة.

وعزىالرئيس، أسر ضحايا هذه الأعمال الإرهابية، معربا عن تضامنه مع الرئيس والشعب السريلانكي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقال الرئيس: إن الإرهاب ينتشر انتشار الوباء في العالم، داعيا دول العالم للتعاون مع بعضها لاجتثاثه من جذوره، وعدم التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرض على العنف والكراهية.

وأكد الرئيس مجددا إدانته واستنكاره لكل أشكال الإرهاب الموجه ضد المدنيين الأبرياء أيا كان مصدره أو جنسيته.