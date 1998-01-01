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الرئيس يدين الهجمات الإرهابية في جمهورية سريلانكا

الأحد 21 أبريل 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يدين الهجمات الإرهابية في جمهورية سريلانكا


رام الله / سما /

أدان الرئيس محمود عباس، الهجمات الإرهابية التي وقعت على كنائس وفنادق في جمهورية سريلانكا، اليوم الأحد، وأدت لسقوط عشرات الضحايا والمصابين، واصفا الهجمات بالإجرامية والبشعة.

وعزىالرئيس، أسر ضحايا هذه الأعمال الإرهابية، معربا عن تضامنه مع الرئيس والشعب السريلانكي، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وقال الرئيس: إن الإرهاب ينتشر انتشار الوباء في العالم، داعيا دول العالم للتعاون مع بعضها لاجتثاثه من جذوره، وعدم التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرض على العنف والكراهية.

وأكد الرئيس مجددا إدانته واستنكاره لكل أشكال الإرهاب الموجه ضد المدنيين الأبرياء أيا كان مصدره أو جنسيته.

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