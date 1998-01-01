حسن نصر الله : "حرب محتملة مع إسرائيل هذا الصيف وقد لا أكون بينكم"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية،في عددها الصادر، الأحد، أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أبلغ قادة المناطق في حزب الله، خلال اجتماع: "قد لا أبقى بينكم فترة طويلة، وقد يقتل معي أكثر قادة الصف الأول وبالتالي من الممكن أن تنجح إسرائيل في اغتيال القادة، إلا أن هذا لا يعني نهاية حزب الله الذي لا يَعتمد بوجوده على الأفراد بل هو جزء من المجتمع اللبناني الباقي في هذه البلاد".

ولم يخفِ زعيم "حزب الله"، كما نقلت الصحيفة أن "إجراءات قد اتخذت حتى في الحالات القصوى مثل قتْل القادة، فلا داعي للتساؤل".

ولم تفصح صحيفة "الرأي"، عن هوية مصدرها، ونسبت إلى نصر الله، أيضا، قوله: "هناك دلائل كثيرة على أن إسرائيل تسعى لمفاجأة الجميع، مثل حرب 2006. إلا أن نتنياهو ليس مثل إيهود أولمرت المتردِّد، ومثلما فعلتْ إسرائيل في غزة العام 2008 فمن المحتمل أن تفعل الشيء نفسه العام 2019 بهدف إزالة التهديد القادم من حزب الله إلى الأبد، ولذلك فإن على الشعب اللبناني والبيئة الحاضنة أن تستعدّ لكل الاحتمالات".

وبحسب تقدير حزب الله، فإنه "من المحتمل أن تخلي إسرائيل كل المستوطنين من الناقورة وحتى مزارع شبعا في حال اندلاع الحرب لمنع حزب الله من العبور وأخذ هؤلاء كرهائن".

وأضافت صحيفة "الرأي" إن حديث نصر الله "تحذير لقادته لاتخاذ كل تدابير الحيطة والحذر والإبقاء على حال التأهب".