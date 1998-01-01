هندي يقطع إصبعه متعمدا لسبب غريب!

وكالات / سما /

قطع رجل هندي إصبعه بعد أن أدرك أنه أدلى بصوته لصالح الحزب الخطأ في ورقة الاقتراع العامة للانتخابات.

ويتم الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الهندية عن طريق وضع بصمة بجانب الحزب الذي يختاره الناخب، ويكون كل حزب متميزا برمز خاص، من أجل تسهيل الاختيار على أولئك غير القادرين على القراءة أو الكتابة.

لكن باوان كومار، البالغ من العمر 25 عاما، قام عن طريق الخطأ بالتصويت لصالح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ولاية أوتار براديش الشمالية، في أكبر انتخابات عامة في البلاد.

وكان كومار يقصد التصويت لحزب باهوجان ساماج (BSP)، الذي يمثل المنبوذين، المعروفين باسم "Dalits"، والذي ينتمي هو إليه، وفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية.

وكان حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يحمل رمز زهرة اللوتس، بينما شكل الفيل رمزا لحزب باهوجان ساماج.

وصرح كومار قائلا: "أردت أن أصوت لصالح الفيل، لكنني صوت للزهرة عن طريق الخطأ"، وبسبب غضبه من الخطأ الذي ارتكبه، عاد كومار إلى المنزل وقام بقطع إصبعه بواسطة ساطور.

ونقل كومار إلى المستشفى، وخرج بعد تلقيه العلاج اللازم.