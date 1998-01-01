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نهاية مأساوية لعلاقة غرامية بسبب "قاتل متسلسل"!

الأحد 21 أبريل 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نهاية مأساوية لعلاقة غرامية بسبب "قاتل متسلسل"!


وكالات / سما /

توجد ممارسات عديدة يمكن القيام بها عند الشعور بالملل، بما في ذلك الخروج في نزهة أو قراءة كتاب أو التحدث مع الأصدقاء.

ويمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك، وإجراء اختبار الحمض النووي لمعرفة المزيد عن تاريخ عائلتك. وهذا بالضبط ما فعله حبيبان رغبا بالحصول على القليل من "المتعة"، ولكن التجربة انتهت نهاية لم تخطر لهما على بال.

وبعد إجراء الاختبار، أعربت المرأة البالغة من العمر 27 عاما، عن حماسها الشديد لاكتشاف بعض الأمور المهمة حقا عن أسلافها.

ولكن في منشور على موقع "رديت"، كشف الرجل عن انفصال حبيبته عنه بسبب نتائج الاختبار، التي كشفت عن سر عائلي "مظلم للغاية".

وأوضح الرجل قائلا: "قبل شهر، اعتقدت صديقتي أنه سيكون من الممتع إجراء اختبار الحمض النووي عبر "Ancestry.com"، لمعرفة المزيد عن شجر عائلة كل منا. لقد استمتعنا بالتجربة كثيرا، ولكن بعد ذلك اكتشفت أمرا عن أحد أسلافي أدى إلى خسارة صديقتي".

واستطرد قائلا: "وجدنا بضعة أسماء في شجرة عائلتي لم أتعرف عليها، وبعد إجراء بعض الأبحاث، تبين أن أحد أسلافي كان قاتلا متسلسلا سيئ السمعة".

وبالطبع، شعر الرجل بالرعب وقرر أن يسأل أسرته عما إذا كانوا يعرفون ذلك. ثم علم أن عائلته حاولت عدم التواصل مع هذا الشخص.

وللأسف، لم تتمكن صديقته من التعامل مع حقيقة أنه مرتبط بقاتل متسلسل.

#العلاقة

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