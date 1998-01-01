اشتية يلتقي وفدا من سلطة الأراضي وهيئة تسوية الاراضي والمياه

رام الله / سما /

التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، وفدا من سلطة الأراضي، وهيئة تسوية الأراضي والمياه، برئاسة القاضي موسى شكارنة.

وشدد اشتية على اهمية سلطة الاراضي، وهيئة تسوية الاراضي والمياه، في حماية الأرض من التسريب، والحفاظ على ملكيتها للمواطنين، في ظل معركة الأرض مع الاحتلال، التي يحاول ضم أجزاء من الضفة الغربية، تحت ما يسمى الكتل الاستيطانية والامتدادات لها.

واطلع رئيس الوزراء على المشاريع التي تنفذها سلطة الأراضي وهيئة التسوية، خاصة مشروع تسوية الأراضي، بالاضافة الى احتياجاتهم التي من شأنها أن تساهم في تطوير جهودهم، والعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة.