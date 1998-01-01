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القاهرة شطبت من "صفقة القرن" بندا يهدد بسقوط الحكم في مصر.. فما هو ؟

الأحد 21 أبريل 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة شطبت من "صفقة القرن" بندا يهدد بسقوط الحكم في مصر.. فما هو ؟


القاهرة / وكالات /

صرح مسؤول خليجي رفيع اليوم لصحيفة "العربي الجديد" بأن "مصر أجرت مناقشات سرية في الأشهر الأخيرة وتمكنت من شطب فقرة في صفقة القرن كانت تتيح إقامة دولة بديلة للفلسطينيين على جزء من ارض سيناء".

وفقًا للمصدر، فقد نجح المصريون اثناء المحادثات التي أجراها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل مع مبعوث الرئيس ترامب للسلام في الشرق الأوسط، جاسون جرينبلات ومع كبير مستشاري الرئيس جارد كوشنير، في استبدال بند يسمح بتبادل الأراضي مع الفلسطينيين، ببند يتيح إقامة منطقة للتجارة الحرة يستفيد منها سكان قطاع غزة ".

وأضاف المصدر "أن فريق التفاوض المصري حذر كبار المسؤولين الأمريكيين من أن "النظام المصري يمكن أن يسقط في اليوم التالي للإعلان عن صفقة القرن، إذا تضمنت رسميا أي تنازل عن أجزاء من سيناء، وهو ما لا تستطيع إسرائيل والمنطقة برمتها تحمله". 

وذكر التقرير أيضًا أن الأردنيين أبدوا استياءهم من الصفقة بعد أن أصبح معروفًا أنها ستشمل تجنيس عدد كبير من الفلسطينيين في الاردن، بالإضافة إلى التنازل عن أراضي من المملكة.

هذا ولم يصدر تأكيد لهذا التقرير من مصدر آخر. ونفت في الماضي، الحكومة المصرية بشدة التقارير التي تحدثت عن استعداد القاهرة للتنازل عن مساحات من أراضي سيناء للفلسطينيين.

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