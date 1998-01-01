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توقيف إسرائيلي كان ينقب عن الآثار في الجزائر

الأحد 21 أبريل 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف إسرائيلي كان ينقب عن الآثار في الجزائر


القدس المحتلة / سما /

ألقت قوات الأمن الجزائرية القبض على شخص أجنبي يحمل جنسية إسرائيلية إلى جانب جنسية أخرى دخل بها إلى البلاد، أثناء التنقيب عن آثار "يهودية" في موقع أثري غير معروف.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن قوات الدرك ألقت القبض على ثلاثة أشخاص كانوا ينقبون عن الآثار في ولاية خنشلة، بينهم أجنبي يحمل الجنسية الإسرائيلية، متخصص في علم الآثار ويتكلم 5 لغات أجنبية.


وأشار ممثل قيادة الدرك، مجاهد لعريبي، إلى أن الموقوف كان يقوم بحفريات غير شرعية على موقع مهمل في الولاية، بحثا عن مستحاثات تثبت الوجود اليهودي في المنطقة.

وجاءت تصريحات العريبي خلال مداخلة له في يوم "تأمين التراث الثقافي" في قصر الثقافة.

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