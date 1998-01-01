نادي الأسير: أوضاع صحية صعبة يواجهها الأسرى المضربون عن الطعام

رام الله /سما/

قال نادي الأسير الفلسطيني إن أوضاعاً صحية صعبة يواجهها خمسة أسرى مضربون عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم: حسام الرزه، ومحمد طبنجه، وخالد فراج، وحسن العويوي، وعوده الحروب، وتنتهج سلطات الاحتلال بحقهم جملة من السياسات القمعية منها العزل وعمليات النقل المتكررة، وحرمانهم من زيارة العائلة، عدا عن عمليات التنكيل التي يقوم بها السجانون على مدار الساعة، في محاولة لكسر إرادتهم، وثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير أيمن اطبيش علق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد وعود بإنهاء عزله ونقله للأقسام العامة.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير حسام الرزه (61 عاماً) من محافظة نابلس مضرب عن الطعام منذ 19 آذار/ مارس 2019، رفضاً لاعتقاله الإداري، علماً أن الأسير الرزه اُعتقل في تاريخ 17 نيسان/ أبريل 2018، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (18) عاماً، منهم (11) عاماً ضد اعتقاله الإداري، كما أن أحد أبنائه معتقل وهو بدر الرزه.

كما ويواصل الأسير محمد طبنجه (38 عاماً) من نابلس إضرابه عن الطعام منذ الخامس والعشرين من آذار/ مارس 2019، علماً أنه معتقل منذ 28 حزيران/ يونيو 2018 ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، وهو متزوج وأب لطفلين.

فيما يواصل الأسير خالد فراج (31 عاماً) من مخيم الدهيشة إضرابه عن الطعام منذ 26 آذار/ مارس 2019، كذلك ضد اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 23 كانون الثاني/ يناير 2018، ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، ووفقاً لعائلته فإنه وضعه الصحي في تدهور مستمر، وبدأت أعراض صحية خطيرة تظهر عليه.

ومن محافظة الخليل يواصل الأسيران حسن العويوي، وعوده الحروب إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ تاريخ الثاني من نيسان/ أبريل 2019، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير عوده (32 عاماً) وهو من بلدة دورا ومعتقل منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018 ويقبع في معتقل "النقب الصحراوي" وهو أب لعشرة أطفال، أما الأسير العويوي (35 عاماً) معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو أب لثلاثة أطفال، وأيضاً يقبع في معتقل "النقب الصحراوي"، وقضى سابقاً سنوات في معتقلات الاحتلال.