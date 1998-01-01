"الخارجية" تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف سريلانكا الصديقة

رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجمات الارهابية الجبانة التي استهدفت كنائس وفنادق في جمهورية سريلانكا الصديقة أثناء قداس عيد الفصح المجيد، اليوم الاحد.

وأعربت الوزارة، في بيان لها، عن خالص التعازي والمواساة لسريلانكا الصديقة قيادة وحكومة وشعبا بضحايا الهجوم الوحشي الذي يتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الانسانية والاخلاقية.

وقالت الوزارة: إنها وإذ تتمنى الرحمة لضحايا الهجوم الارهابي، وتتقدم بالمواساة لعائلاتهم وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنها تؤكد وقوف دولة فلسطين الى جانب جمهورية سريلانكا الصديقة في مواجهة هذا الإرهاب، مع ثقتها بقدرة سريلانكا على هزيمة الارهاب ومن يقف وراءه.