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هل تنوي إنستغرام إخفاء عدد الإعجابات؟

الأحد 21 أبريل 2019 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تنوي إنستغرام إخفاء عدد الإعجابات؟


وكالات / سما /

اكتشفت مهندسة – أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام تختبر إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات.

وقالت المهندسة جين مانتشون وونج في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: "إن إنستغرام تختبر إخفاء عدد الإعجابات من الجمهور". وأضافت أن الشركة ذكرت في التطبيق: "نريد من متابعيك أن يركزوا على ما تشاركه، وليس عدد الإعجابات التي تحصل عليها منشوراتك".

ونشرت وونج – التي لها تاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات، مثل: تويتر، وإنستغرام، قبل إطلاقها لعموم المستخدمين – لقطات شاشة للاختبار الجديد، إذ يظهر أسفل المنشور اسم أحد الأصدقاء الذي أُعجبوا بالمنشور ثم كلمة "آخرين".

إلى ذلك، قال موقع "تك كرنتش" TechCrunch، المعني بشؤون التقنية، إن إنستغرام أوضحت أنه "خلال هذا الاختبار، ما من أحد سيرى عدد الإعجابات الكلي التي تحصل عليها المنشورات إلا من يشاركها".

ويُعتقد أن إخفاء عدد الإعجابات يمكن أن يقلل من عقلية القطيع، حيث يعجب الأشخاص ببعض المنشورات ليس حبًا بها؛ بل لأنها حصلت على عدد كبير من الإعجابات.

كما قد يقلل هذا من الشعور بالمنافسة على إنستغرام، نظرًا لأن المستخدمين لن يقارنوا عدد الإعجابات الخاصة بالأصدقاء الأكثر شهرة أو صناع المحتوى، الذين قد يشجعهم هذا على نشر ما هو أصيل بدلًا من محاولة رفع الإعجابات ليراها الجميع.

#إنستغرام #الإعجابات
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