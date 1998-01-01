غزة: إطلاق مشروع إسكان الشباب التعاوني الأول

غزة / سما /

أعلن الاتحاد العام للهيئات الشبابية واللجنة الشبابية للإسكان، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع إسكان الشباب التعاوني الأول في قطاع غزة.

وأشار بيان مشترك للجانبين، إلى أن الحملة تم إطلاقها لإنقاذ الشباب والتخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها خاصةً بما يتعلق بأزمة السكن.

وبين أنه تم بموافقة وتسهيلات من وزارة الاسكان والأشغال ولجنة البنى التحتية الحكومية، البدء الفعلي بالمشروع (المرحلة الأولى) من خلال تخصيص قطعة أرض حكومية واقعة بين ارض القسيمة رقم (58) من القطعة (1767) من اراضي مدينة الشيخ زايد و تحديد المستفيدين لتشكيل الجمعيات التعاونية الاسكانية المعمول به وفق القانون وتجهيز كافة المخططات والاوراق الرسمية للبناء على المرحلة الاولى للمشروع.

وسيتكون المشروع من 5 عمارات سكنية بواقع 240 وحدة سكنية وذلك جنوب شرق مشروع مدينة ابراج الشيخ زايد شمال مدينة غزة على الشارع العام.

ودعا البيان الوزارات ذات العلاقة بتقديم كافة التسهيلات من تراخيص وخدمات واعفاءات ضريبية وتقديم الدعم اللازم من أجل انجاح نموذج الاسكان الشبابي.

وأشار إلى أن الاتحاد العام يعمل على تشكيل جمعيات تعاونية اسكانية وفق القانون والإجراءات لتسجيل الأرض قانونيا. مؤكدا على استمرار دوره بالإشراف والمتابعة على جمعيات التعاونية للتأكد من سير العمل والبناء والمتابعة مع المقاول المعتمد وفق اتفاقيات وعقود محكمة لضمان التنفيذ والجودة.

وأكد على الاستمرار بالمشروع والانتقال إلى مناطق أخرى للبناء عليها. مشيرا إلى أنه تم الطلب بتخصيص أراض أخرى جنوب القطاع وشماله لإقامة مشاريع اسكانية للشباب قليلة التكلفة ميسرة الدفع.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة لدعم نموذج اسكان الشباب لمساعدة الشباب الفلسطيني في بناء مستقبله.

وأعلن عن البدء باستقبال الطلبات لتحديد المستفيدين وفق المعايير والشروط القانونية واستكمال الاجراءات للبدء بالبناء والتنفيذ.