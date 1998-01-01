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"سوني" تطلق نسخا جديدة كليا من "PlayStation"!

الأحد 21 أبريل 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سوني" تطلق نسخا جديدة كليا من "PlayStation"!


وكالات / سما /

 أعلن المبرمج والخبير التقني في شركة سوني، مارك شيرني، أن منصات ألعاب "PlayStation" القادمة ستأتي بتقنيات جديدة كليا.

وقال الخبير: "لن تأتي منصات الألعاب الجديدة بتقنيات قديمة كما حصل مع PlayStation 4، بل سيلاحظ المستخدمون أن PS5 تحمل تغيرات جذرية من ناحية المظهر والميزات الصورية والصوتية، وستعطي المستخدم شعورا وكأنه في العالم الافتراضي لألعاب الفيديو".

وأوضح الخبير أن الجيل الخامس من منصات "PS" سيزود بمعالج "AMD Ryzen" من الجيل الثالث، ومعالج رسوميات عالي الأداء من نوع "AMD Radeon Navi"، سيسمحان بتشغيل الألعاب التي تحوي مقاطع فيديو بدقة "8K".

وستزود "PS5" بتقنيات تساعدها على العمل مع خوذ الواقع الافتراضي، فضلا عن أنها ستكون قادرة على تشغيل الألعاب المخصصة لمنصات "PS4".

ولم تصرح "سوني" بعد عن ميعاد إطلاق هذه الأجهزة، لكن التسريبات تشير إلى أن سعرها سيتراوح ما بين 650 و730 دولارا.

#سوني

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