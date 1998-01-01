بلدية غزة تستجيب لـ 68 % من شكاوي المواطنين خلال مارس الماضي

غزة / سما /

استجابت بلدية غزة لنحو 68 % من شكاوي المواطنين خلال شهر آذار / مارس الماضي من أصل 488 شكوى تلقتها البلدية ويجري حالياً متابعة النسبة المتبقية وسيتم إعلام المواطنين بالردود عليها عبر رسائل قصيرة على أجهزة الهاتف الخلوية sms .

وذكرت وحدة المعلومات والشكاوي في تقريرها الشهري أنها تلقت خلال مارس الماضي نحو 2700 إشارة مختلفة تتعلق بخدمات البلدية المختلفة، تم تصنيف من الإشارات الوارد نحو 488 شكوى، وجرى الاستجابة لـ 332 منها بنسبة 68% .

وأوضحت أن الشكاوي توزعت على قطاعات مختلفة كالصرف الصحي، والمياه، والنظافة، والطرق، والتنظيم، وقطاعات أخرى، وتم تحويلها لجهات الاختصاص في البلدية لمعالجتها وتم إعلام المواطنين بالردود فور تلقيها من الإدارة المختلفة عبر رسائل قصيرة SMS أو من خلال مراجعة المواطنين لرقم الوحدة 115 .

وبينت أن شكاوي قطاع المياه احتلت المرتبة الأولى حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة 124 شكوى بنسبة 25.4% وذلك من إجمالي الشكاوي الواردة، فيما احتلت شكاوي الصرف الصحي المرتبة الثانية من إجمالي عدد الشكاوي بـعدد 109 شكوى بنسبة 22.3%، واحتلت المرتبة الثالثة شكاوي الطرق بعدد 90 شكوى وبنسبة 18.4، ثم جاءت شكاوي الصحة بعدد 79 شكوى بنسبة 15 %، وتلاها شكاوي الإنارة بعدد 61 بنسبة 12.50، وبلغ عدد شكاوي التنظيم 22 شكوى بنسبة 4.3 % .

وفيما يتعلق بتصنيف الشكاوي وفقاً لقناة التي وردت إليها الشكوى؛ بينت الوحدة أن غالبية الشكاوي وردت من خلال الاتصال الهاتفي المباشر على رقم الوحدة 115 وبلغت عددها 393 شكوى بنسبة 80.53 %، فيما بلغت عدد الشكاوي التي وردت من خلال الزيارة المباشرة لمكتب الوحدة 43 بنسبة 81 .8 %، وبلغت عدد الشكاوي التي وردت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 22 بنسبة 4.51 %، وبلغ عدد شكاوي تطبيق واتس آب 15 شكوى بنسبة 07 .3 %، فيما بلغت عدد الشكاوي التي وردت عبر موقع البلدية 13 شكوى بنسبة 66 .2 %، وشكوى واحدة وردت عبر تطبيق بلدية غزة على الهواتف الذكية .

وأشارت وحدة المعلومات والشكاوي أن بوابات التواصل الإلكترونية التي تستقبل شكاوي واستفسارات المواطنين من خلالها وهي: رقم الطوارئ 115، وصفحة بلدية غزة هاشم على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية الإلكتروني، وتطبيق بلدية غزة للهواتف الذكية، وبرنامج المحادثات "واتس آب" على الرقم 00970599815600.

وكانت بلدية غزة قد استحدثت وحدة المعلومات والشكاوي في منتصف العام 2017 ضمن هيكلية العلاقات العامة والإعلام بهدف تسهيل استقبال الشكاوي من المواطنين وتوحيد قناة استقبال الشكاوي في قناة واحدة بدلاً من النظام متعدد القنوات الذي كان معمول به سابقاً .

وتعتبر وحدة المعلومات والشكاوي حلقة الوصل بين المواطنين والبلدية، حيث تعمل في الأيام العادية حتى الساعة 12 ليلاً وعلى مدار الساعة في أوقات الطوارئ والمنخفضات الجوية وهي الجهة المختصة في استقبال الشكاوي والاستفسارات من المواطنين وتوصليها للجهات المختصة في البلدية ثم متابعتها وإعلام المواطنين بالردود على شكاويهم واستفساراتهم .