اتحاد كرة القدم ينظم مهرجاناً للبراعم

البيرة / سما /

نظم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيت، على ستاد ماجد أسعد بالبيرة، مهرجاناً للبراعم بمناسبة يوم الصحة العالمي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة نحو 70 لاعباً ولاعبة من محافظة رام الله والبيرة، تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 12 عاماً.

وقال محمد شطارة مسؤول قسم البراعم في الدائرة الفنية بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إن هذا المهرجان الهام يُنظم ضمن أجندة الإتحاد الآسيوي لكرة القدم للمهرجانات الخاصة بفئة البراعم، وقد تضمن ألعاباً مُصغرة ومرح ومحطات تدريبية على المهارات الأساسية مثل التصويب والسيطرة على الكرة وغير ذلك من النشاطات.

وأكد شطارة أن اتحاد كرة القدم يهدف إلى نشر وتطوير اللعبة ويسعى كذلك من خلال هذه المهرجانات إلى اكتشاف المواهب خاصة في ظل مشاركة عدد كبير من اللاعبين الصغار من كلا الجنسين.

وأضاف شطارة إلى أنه سيتم إقامة مهرجاناً آخر خلال شهر حزيران القادم تحت عنوان "يوم كرة القدم للبراعم"، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد نحو 10 مهرجانات على مدار العام الحالي 2019 بتنظيم الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتعاون مع الإتحاد الآسيوي، وذلك في المحافظات الشمالية والجنوبية.

بدوره، أكد نور الدين ولد علي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، الذي حضر فعاليات المهرجان، على أهمية الفئات العمرية التي هي مستقبل أي رياضة ومن ضمنها لعبة كرة القدم، مشدداً على ضرورة التخطيط السليم ووضع البرامج المطلوبة لهذه الفئة من أجل ضمان النجاح مستقبلاً.

وأشار ولد علي إلى أن مثل هذه المهرجانات يغلب عليها طابع الترفيه للأطفال المشاركين، معتبراً أنه في الوقت ذاته يتم إدارج بعض النشاطات والتدريبات الخاصة بأساسيات لعبة كرة القدم.

وفي نهاية المهرجان، تم تسليم الميداليات لكافة المشاركين من لاعبين ولاعبات وكذلك للمدربين والحكام الذين ساهموا في الإشراف على فعاليات هذا المهرجان.