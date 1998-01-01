لاعب النشامى أول صفقات غزة الرياضي الصيفية

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن أول صفقات غزة الرياضي في الانتقالات الصيفية, تمهيدا للظهور في الموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكدت التقارير أن نادي غزة الرياضي "العميد" تعاقد مع إسلام أبو عبيدة مدافع شباب خانيونس "النشامى" على سبيل الإعارة موسما واحدا.

وأوضحت أن التعاقد مع أبو عبيدة, جاء بتوصية من المدرب أحمد عبد الهادي, الذي انضم لغزة الرياضي قبل أيام قليلة.

يشار إلى أن أبو عبيدة يعدّ من المدافعين المميزين في قطاع غزة, لكنه عانى من الإصابات في الموسم الحالي, ما أثّر على مستواه بشكل كبير.