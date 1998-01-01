"الداعور" مدافع الأهلي يفاضل بين نماء والمجمع الإسلامي

غزة / سما /

أكد مصطفى الداعور مدافع النادي الأهلي, تلقيه عدة عروض من أندية الدرجات الممتازة والأولى والثانية, تمهيدا للعب مع أحدها الموسم المقبل.

وقال الداعور إن ناديي نماء والمجمع الإسلامي كان الأكثر جدية في الحديث معه مؤخرا, لأجل الانضمام إليهما خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدّم المدافع الغزي عرضا جيدا برفقة الأهلي في دوري الأولى هذا الموسم, وكان ضمن العناصر التي ساهمت في وصوله للممتازة, قبل أن يقرر الرحيل عن صفوفه, تمهيدا لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

يشار إلى أن الداعور سبق له اللعب مع أندية المشتل, واتحاد الشجاعية, والتفاح خلال المواسم الماضية في قطاع غزة.