  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

"الداعور" مدافع الأهلي يفاضل بين نماء والمجمع الإسلامي

الأحد 21 أبريل 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الداعور" مدافع الأهلي يفاضل بين نماء والمجمع الإسلامي


غزة / سما /

أكد مصطفى الداعور مدافع النادي الأهلي, تلقيه عدة عروض من أندية الدرجات الممتازة والأولى والثانية, تمهيدا للعب مع أحدها الموسم المقبل.

وقال الداعور إن ناديي نماء والمجمع الإسلامي كان الأكثر جدية في الحديث معه مؤخرا, لأجل الانضمام إليهما خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدّم المدافع الغزي عرضا جيدا برفقة الأهلي في دوري الأولى هذا الموسم, وكان ضمن العناصر التي ساهمت في وصوله للممتازة, قبل أن يقرر الرحيل عن صفوفه, تمهيدا لخوض تجربة جديدة في الموسم المقبل.

يشار إلى أن الداعور سبق له اللعب مع أندية المشتل, واتحاد الشجاعية, والتفاح خلال المواسم الماضية في قطاع غزة.

#مصطفى الداعور #نماء #المجمع الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: السلطة مدينة بالمليارات وستتوقف عن دفع الرواتب وابو مازن سيكون رئيس بلا سلطة

بالفيديو.. العثور على 110 ملايين دولار في منزل البشير بالسودان

رافت يكشف عن ما سيطلبه الرئيس عباس من الدول العربية غدا..

بالفيديو.. جيش الاحتلال يعرض ريبوتات تستخدمها قواته في عملياتها توازي جنوده بالميدان..

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

نائب ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية

الاعلام العبري يزعم: سقوط صاروخ اطلق من غزة في مستوطنات الغلاف والجيش ينفي

الأخبار الرئيسية

الجهاد : عزام الاحمد ومشروعه اكثر من أساء لمنظمة التحرير وخطاباته تجلب الشؤم للشعب الفلسطيني

بتمويل قطري.. الانتهاء من إنشاء خزاني وقود لمحطة كهرباء غزة خلال شهرين

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

ملحم: صرف أكثر من 50% من رواتب الموظفين في رمضان والعيد

الاحمد

الاحمد: السلطة قد تنهار وإسرائيل قد تعيد احتلالنا وموقفنا من المصالحة كالتالي..