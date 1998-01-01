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الإسلامية المسيحية: تفجير كنائس سريلانكا عمل إرهابي ينافي كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية

الأحد 21 أبريل 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات عملية تفجير ثلاث كنائس في العاصمة السريلانكية "كولومبو" خلال الاحتفال بعيد الفصح المجيد، إضافة لثلاثة تفجيرات أخرى استهدفت عدة فنادق، وسقوط أكثر من 160 قتيلا، وإصابة أكثر من 400 شخص، عملا إرهابيا ينتهك حرمة دور العبادات والديانات السماوية المقدسة.

وأكدت الهيئة الإسلامية المسيحية، في بيان لها، اليوم الأحد، حرمة الاماكن الدينية المسيحية والإسلامية، داعية إلى ضرورة اجتثاث الأعمال التخريبية ضد الأماكن الدينية ووضع حد لها.

ودعا الأمين العام للهيئة حنا عيسى، المجتمع الدولي إلى مكافحة جميع أشكال التطرف والعنصرية، وتوفير الأمن والأمان في بيوت الله ودور العبادة.

وأعرب الأمين العام عن بالغ أسفه لهذا العمل الاجرامي الجبان، مؤكدا أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء أعمال إجرامية غير مقبولة عند جميع الديانات السماوية والوضعية، حيث تزامنت الأعمال الارهابية مع الاحتفال بعيد الفصح المجيد، وهو اصرار واضح على قتل أكبر عدد من الابرياء والمصلين.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية الاجرامية النكراء عملا ارهابيا ينافي كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية.

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