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بيت لحم: الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بعيد الفصح

الأحد 21 أبريل 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

احتفلت الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، اليوم الأحد، بعيد الفصح، كما احتفلت الطوائف المسيحية الشرقية والغربية الأرثوذكسية والكاثوليكية كافة بأحد الشعانين، وهي ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس.

ففي كنيسة المهد وسط بيت لحم، توافد العشرات من المسيحيين من مختلف المناطق للمشاركة في القداس الاحتفالي بعيد الفصح، فضلا عن إقامة الصلوات والقداديس في مختلف الكنائس بمدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا.

وأعرب المواطنون عن أملهم بالانتصار على الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لينعم أبناء شعبنا بالحرية والكرامة، وان تتكلل جهود القيادة الفلسطينية بالنجاح، في ظل التحديات الراهنة، والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

وشارك العشرات من أبناء الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي، مساء أمس السبت، في إحياء سبت النور داخل كنيسة "كاترينا" بكنيسة المهد، رافعين الشموع ومرددين تراتيل دينية.

#الطوائف المسيحية

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