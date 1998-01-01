  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو: أنا باقٍ في يوفنتوس بنسبة 1000 بالمائة

الأحد 21 أبريل 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو: أنا باقٍ في يوفنتوس بنسبة 1000 بالمائة


وكالات / سما /

أعرب كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي مع فريق السيدة العجوز، مشيراً إلى أنه سيستمر في أليانز ستاديوم بنسبة 1000 بالمائة.

وتوج يوفنتوس رسمياً بلقب الدوري الإيطالي بالفوز على ضيفه فيرونتينا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم أمس السبت، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الكالتشيو.

 

وقال رونالدو في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس): “سعيد جداً للفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد الإنجليزي والإسباني، أعتقد أنني قضيت موسماً جيداً في إيطاليا وتأقلمت مع الفريق بشكل رائع”.

وعن الإخفاق الأوروبي وخروج يوفنتوس من الدور ربع النهائي، قال رونالدو: “كانت سنة ناجحة ونحن سعداء، لا يمكننا الفوز في كل الأوقات، دوري الأبطال ليس سهلاً وسنحاول مرة أخرى بشكل أفضل خلال الموسم القادم”.

وبسؤاله عن مستقبله وإمكانية رحيله عن فريق السيدة العجوز، قال صاروخ ماديرا: “أنا باقٍ في يوفنتوس بنسبة 1000 بالمائة”.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: السلطة مدينة بالمليارات وستتوقف عن دفع الرواتب وابو مازن سيكون رئيس بلا سلطة

بالفيديو.. العثور على 110 ملايين دولار في منزل البشير بالسودان

رافت يكشف عن ما سيطلبه الرئيس عباس من الدول العربية غدا..

بالفيديو.. جيش الاحتلال يعرض ريبوتات تستخدمها قواته في عملياتها توازي جنوده بالميدان..

نائب ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية

الاعلام العبري يزعم: سقوط صاروخ اطلق من غزة في مستوطنات الغلاف والجيش ينفي

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

الأخبار الرئيسية

الجهاد : عزام الاحمد ومشروعه اكثر من أساء لمنظمة التحرير وخطاباته تجلب الشؤم للشعب الفلسطيني

بتمويل قطري.. الانتهاء من إنشاء خزاني وقود لمحطة كهرباء غزة خلال شهرين

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

ملحم: صرف أكثر من 50% من رواتب الموظفين في رمضان والعيد

الاحمد

الاحمد: السلطة قد تنهار وإسرائيل قد تعيد احتلالنا وموقفنا من المصالحة كالتالي..