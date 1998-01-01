رونالدو: أنا باقٍ في يوفنتوس بنسبة 1000 بالمائة

وكالات / سما /

أعرب كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي مع فريق السيدة العجوز، مشيراً إلى أنه سيستمر في أليانز ستاديوم بنسبة 1000 بالمائة.

وتوج يوفنتوس رسمياً بلقب الدوري الإيطالي بالفوز على ضيفه فيرونتينا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم أمس السبت، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الكالتشيو.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس): “سعيد جداً للفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد الإنجليزي والإسباني، أعتقد أنني قضيت موسماً جيداً في إيطاليا وتأقلمت مع الفريق بشكل رائع”.

وعن الإخفاق الأوروبي وخروج يوفنتوس من الدور ربع النهائي، قال رونالدو: “كانت سنة ناجحة ونحن سعداء، لا يمكننا الفوز في كل الأوقات، دوري الأبطال ليس سهلاً وسنحاول مرة أخرى بشكل أفضل خلال الموسم القادم”.

وبسؤاله عن مستقبله وإمكانية رحيله عن فريق السيدة العجوز، قال صاروخ ماديرا: “أنا باقٍ في يوفنتوس بنسبة 1000 بالمائة”.