كلوب متوتر: أحاول تجنب جماهير ليفربول

وكالات / سما /

صرح الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي بأنه يحاول تجنب جماهير الريدز في تلك الفترة الصعبة قبل انتهاء الموسم.

وينافس فريق ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث أن الفارق بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي نقطة وحيدة فقط، بالإضافة لتأهل الريدز لدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر بطولة الدوي الإنجليزي هي الأهم بالنسبة للريدز، حيث لم يفز بها الليفر منذ عام 1990، لذلك فالأجواء العامة التي تحيط بجماهير ليفربول جعلت كلوب يشعر بالتوتر، ويحاول تجنب الحديث مع معهم.

وتحدث كلوب حسب موقع “ياهو سبورت” قائلاً “أنا لا أخرج من بيتي، لماذا يجب علي القيام بذلك؟ لدي ما يكفي من الملابس، لذلك أنا بخير، ولا أريد الذهاب إلى المتاجر”.



وأضاف “أستطيع أن أتخيل الحالة المزاجية المسيطرة على الجميع في مدينة ليفربول، ولكني لا أحتاج إلى سماعها، ولست بحاجة إلى رؤيتها”.

وتابع “أحب الحالة التي يتواجد عليها الفريق الآن، وعلينا الظهور بشكل جيد كل يوم، وفي كل مباراة، كما قلت كل شيء جيد، ولكنه ليس مثاليًا، لذلك يتعين علينا مواصلة العمل”.

الجدير بالذكر أن ليفربول سيحل مساء اليوم الأحد ضيفًا على كارديف سيتي، ضمن فعاليات الجولة 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، ويحتاج الريدز للفوز اليوم كي يواصل الضغط على مانشستر سيتي.