  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد : عزام الاحمد ومشروعه اكثر من أساء لمنظمة التحرير وخطاباته تجلب الشؤم للشعب الفلسطيني

الأحد 21 أبريل 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد : عزام الاحمد ومشروعه اكثر من أساء لمنظمة التحرير وخطاباته تجلب الشؤم للشعب الفلسطيني


رام الله /سما/

انتقدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بشأن عدم الجلوس مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، معتبرةً أن الأحمد ومشروعه أكثر من أساء لمنظمة التحرير ولدورها وهيئاتها.

وقالت الجهاد في بيان صحفي:" في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية حيث تُسعر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حربهما على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه وثوابته، يخرج عزام الأحمد مجدداً متخيلاً نفسه وصياً على منظمة التحرير أو مالكاً لها.

وأضافت الحركة: إن الأحمد تناسى أنه ومشروعه أكثر من أساء لمنظمة التحرير ولدورها وهيئاتها، وفَصَّلَ مؤسساتها على مقاسه وهواه، وأخل بميثاقها من خلال الاعتراف بـ"إسرائيل" والتنازل عن 78% من أرض فلسطين والتوقيع الكارثي على اتفاق أوسلو".

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تمسكها بوحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قواه السياسية وحرصها على تفعيل العمل المشترك وبذل كل جهد ممكن لتحقيق الوحدة على قاعدة التصدي للمؤامرات والتهديدات والتحديات التي تستهدف أرضنا وشعبنا وقضيتنا، مشددةً على ضرورة سحب الاعتراف بـ"إسرائيل" وإعادة بناء وإصلاح المنظمة.

وأوضحت الحركة، أن الجلوس مع عزام الأحمد هو أمر لا يعنيها وعليه أن يتوقف عن خطاباته التي لا تجلب سوى الشؤم للشعب الفلسطيني.

#الجهاد #عزام #اوسلو #السلطة

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: السلطة مدينة بالمليارات وستتوقف عن دفع الرواتب وابو مازن سيكون رئيس بلا سلطة

بالفيديو.. العثور على 110 ملايين دولار في منزل البشير بالسودان

رافت يكشف عن ما سيطلبه الرئيس عباس من الدول العربية غدا..

بالفيديو.. جيش الاحتلال يعرض ريبوتات تستخدمها قواته في عملياتها توازي جنوده بالميدان..

نائب ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية

الاعلام العبري يزعم: سقوط صاروخ اطلق من غزة في مستوطنات الغلاف والجيش ينفي

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

الأخبار الرئيسية

بتمويل قطري.. الانتهاء من إنشاء خزاني وقود لمحطة كهرباء غزة خلال شهرين

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

ملحم: صرف أكثر من 50% من رواتب الموظفين في رمضان والعيد

الاحمد

الاحمد: السلطة قد تنهار وإسرائيل قد تعيد احتلالنا وموقفنا من المصالحة كالتالي..

فوزي

"حماس" تعقب على خطوات "فتح" الاخيرة بشأن المصالحة الفلسطينية!