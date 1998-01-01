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زيدان يوضح الإضافة التي يستطيع بوجبا تقديمها لريال مدريد

الأحد 21 أبريل 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يوضح الإضافة التي يستطيع بوجبا تقديمها لريال مدريد


وكالات / سما /

شرح مدرب نادي ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، سبب رغبته في التعاقد مع نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

و لا يخفي المدرب الفرنسي إعجابه الكبيرة بمواطنه حيث يواصل بعث رسائل الإعجاب. ومن المقرر أن يكون صيف النادي الملكي ساخناً للغاية إذ يعتقد أن فلورينتينو بيريز وضع ميزانية ضخمة في يد زيدان لإعادة بناء الفريق الموسم المقبل، وتقدر بـ 430 مليون جنيه إسترليني.

ووضح زيدان مدى الجودة التي سيضيفها بوجبا لفريقه في تصريحات لصحيفة ماركا، قائلاً: “أحب بوجبا كثيرًا وهذا ليس بالأمر الجديد. أعرفه شخصيًا وهو لاعب مختلف. إنه يضيف شيئًا لا يستطيع سوى قلة من اللاعبين فعله، وذلك بفضل جودته، وقدرته على الموازنة بين الدفاع والهجوم.

وأفادت ماركا أيضًا أن زيدان من كبار المعجبين بمهارات بوجبا القيادية، وبالتحديد كيف يعزز روح الفريق. وتعززت خزائن ريال مدريد من خلال توقيع صفقة جديدة هائلة مع أديداس تبلغ مدتها 12 عامًا مقابل 1.4 مليار جنيه إسترليني، حيث سيحصل النادي الأبيض على حوالي 117 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد.

الفريق الذي حقق 3 بطولات دوري أبطال أوروبا توالياً مرتبط أيضًا بأمثال إيدين هازارد، وكريستيان إريكسن، في حين أنهم حسموا بالفعل في وقت سابق صفقة مدافع بورتو إيدر ميليتاو، والشاب البرازيلي رودريجو.

وقد يوفر ريال مدريد المزيد من الأموال أيضا ببيع نجمه الويلزي جاريث بيل الذي يعتقد أن زيدان لا يرغب في تواجده بفريقه الموسم المقبل.

#بول بوجبا #زين الدين زيدان

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