فيديو.. برشلونة يعبر ريال سوسيداد بثنائية فاترة

وكالات / سما /

فاز نادي برشلونة على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء اليوم السبت، على ملعب الكامب نو، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني.

وكان جلياً، من خلال أطوار اللقاء، أن برشلونة أراد تحقيق النقاط الثلاث بأقل مجهود ممكن، سيما وأن الفريق تنتظره مباريات كثيرة في الأسابيع القليلة القادمة (من بينهما مبارتي ليفربول بدوري الأبطال).

وسيطر برشلونة على أجواء المباراة، لكن هدف التقدم تأخر كثيراً، على اعتبار أن الفريق الكتالوني صنع خمس فرص حقيقية للتسجيل في الشوط الأول، مع الإشارة إلى أن الضيوف أهدروا بدورهم فرصة سانحة للتهديف لولا تدخل تير شتيجن.

وبدأ برشلونة اللقاء بضغط هجومي عبر الأطراف، وبالأخص جبهة عثمان ديمبيلي، الذي كان في حالة جيدة، واستغل مهارته في التلاعب بمدافعي ريال سوسيداد، لكن دون خطورة حقيقية.

وافتتح الفريق الكتالوني نتيجة اللقاء في الدقيقة 45 عبر رأسية قوية من كليمون لونجليه، بعدما استغل المدافع الفرنسي عرضية رائعة من زميله ومواطنه عثمان ديمبيلي، ليُسكن الكرة في شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني، سجل ريال سوسيداد هدف التعادل في الدقيقة 61 عن طريق خوانمبي بعدما استغل تمريرة رائعة من ميكيلل ميرينو من خلف مدافعي برشلونة.

وبعدها بثلاث دقائق، سجل برشلونة الهدف الثاني عبر جوردي ألبا الذي استلم تمريرة رائعة من ليونيل ميسي، لينطلق المدافع الإسباني ويراوغ مدافعي الخصم ويطلق تسديدة قوية عانقت الشباك بنجاح.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد على مستوى النتيجة، اللهم قيام الفريق الكتالوني ببعض المناورات عبر فيليب كوتينيو ولويس سواريز وإيفان راكيتيتش، لتنتهي المباراة بانتصار برشلونة بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 77 بالمركز الأول، ليبتعد عن أتلتيكو مدريد صاحب المرتبة الثانية بفارق تسع نقاط، مع العلم أنه لا تفصلنا سوى خمس مباريات عن نهاية المسابقة.