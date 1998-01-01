يوفنتوس يتوج رسمياً بطلاً لإيطاليا لثامن مرة على التوالي

وكالات / سما /

توج يوفنتوس رسمياً بلقب الدوري الإيطالي للموسم الثامن على التوالي بالفوز على ضيفه فيرونتينا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الكالتشيو.

وأكد يوفنتوس جدارته بالتربع على عرش كرة القدم الإيطالية في السنوات الأخيرة، تحت قيادة مدربه ماسميليانو أليجري، الذي عزز رقام البيانكونيري القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي بلقب المسابقة (8 مرات).

وفشل يوفنتوس في التتويج بالثنائية المحلية هذا الموسم، بعدما ودع كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي على يد أتالانتا الذي فاز عليه بثلاثية نظيفة.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء، فقد تقدم فيورنتينا أولاً عبر نيكولا ميلينكوفيتش في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء. قبل أن يعيد أليكس ساندرو المباراة لنقطة الصفر بتسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 37.

ووقفت العارضة بجانب يوفنتوس، بعد قذيفة صاروخية من كييزا، بقدمه اليسرى من خارج المنطقة، لترتطم الكرة بالعارضة وترتد إلى سيميوني الذي سدد رأسية أعلى من المرمى بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، حاول يوفنتوس إضافة الهدف الثاني حتى يحقق اللقب في ملعبه وبين جماهيره، وهو ما أتيح له في الدقيقة 53 عبر جيرمان بيزيلا (هدف في مرماه)، ليحافظ فريق السيدة العجوز على هذه النتيجة إلى النهاية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 87 نقطة معززاً صدارته للدوري الإيطالي بفارق 20 نقطة عن نابولي الذي يملك مباراة ناقصة، علماً أن الستار سيُسدل على منافسات الكالتشيو بعد 5 مباريات فقط.