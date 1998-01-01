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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 21 أبريل 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الأحد، سبعة مواطنين من الضفة، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبين نادي الأسير، أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل، وهم: صامد جهاد جعارة، وعبد القادر الطيطي، وكلاهما من مخيم العروب، وعمار عامر البكري (21 عاما) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (أبكم وأصم). كما احتجزت المواطنين: عبيدة الرجبي، ومحمود الرجبي، وأفرجت عنهما لاحقا.

فيما جرى اعتقال المواطن يعقوب حسين من قرية جفنا شمال رام الله، وعثمان نخلة، ويعقوب حسين من مخيم الجلزون.

يضاف إلى المعتقلين المواطن يوسف سليمان عسكر من بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.

#الاحتلال

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