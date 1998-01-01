  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدس: افتتاح مصنع لإنتاج السماد العضوي في بيت دقو بتمويل ياباني

الأحد 21 أبريل 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

شارك سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، معرئيس مجلس قروي بيت دقو أحمد مرار، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، وأعضاء من جمعية بيت كرمة، في افتتاح مصنع لإنتاج السماد العضوي في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، بتمويل من الحكومة اليابانية.

وأوضحت الممثلية اليابانية في بيان، اليوم الأحد، أن 87.500 دولار أميركي قيمة المشروع الذي تم تقديمه إلى اتحاد المزارعين الفلسطينيين لإنشاء هذا المصنع، وذلك من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

ويهدف المشروع إلى استبدال وحدة انتاج السماد العضوي القديمة، وتطوير القدرات الانتاجية، بهدف تطوير وتحسين الدعم الزراعي للمزارعين في المنطقة، علاوة على استفادة نحو 360 أسرة بشكل مباشر.

وأكد السفير أوكوبو في كلمته التزام بلاده الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

ومنذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين لتصل الى ما يزيد عن 1.8 مليار دولار. ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية والتخطيط.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: السلطة مدينة بالمليارات وستتوقف عن دفع الرواتب وابو مازن سيكون رئيس بلا سلطة

بالفيديو.. العثور على 110 ملايين دولار في منزل البشير بالسودان

هذا ما سيكشفه الرئيس لنظيره المصري اليوم في القاهرة ...

صحيفة: خلق أزمة في الأردن واثارة الفتنة لصرف الانتباه عن صفقة القرن"

رافت يكشف عن ما سيطلبه الرئيس عباس من الدول العربية غدا..

بالفيديو.. جيش الاحتلال يعرض ريبوتات تستخدمها قواته في عملياتها توازي جنوده بالميدان..

نائب ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية

الأخبار الرئيسية

بتمويل قطري.. الانتهاء من إنشاء خزاني وقود لمحطة كهرباء غزة خلال شهرين

فرنسا تبلغ لبنان : إسرائيل ستهاجم مصانع الصواريخ لحزب الله

ملحم: صرف أكثر من 50% من رواتب الموظفين في رمضان والعيد

الاحمد

الاحمد: السلطة قد تنهار وإسرائيل قد تعيد احتلالنا وموقفنا من المصالحة كالتالي..

سفير فرنسا

جيرار آرو: كوشنير ذكي جدا وهذا ما ابلغني اياه بشأن صفقة القرن وادارة ترامب تعتمد التالي..