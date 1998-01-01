القدس: افتتاح مصنع لإنتاج السماد العضوي في بيت دقو بتمويل ياباني

القدس المحتلة / سما /

شارك سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، معرئيس مجلس قروي بيت دقو أحمد مرار، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، وأعضاء من جمعية بيت كرمة، في افتتاح مصنع لإنتاج السماد العضوي في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، بتمويل من الحكومة اليابانية.

وأوضحت الممثلية اليابانية في بيان، اليوم الأحد، أن 87.500 دولار أميركي قيمة المشروع الذي تم تقديمه إلى اتحاد المزارعين الفلسطينيين لإنشاء هذا المصنع، وذلك من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP).

ويهدف المشروع إلى استبدال وحدة انتاج السماد العضوي القديمة، وتطوير القدرات الانتاجية، بهدف تطوير وتحسين الدعم الزراعي للمزارعين في المنطقة، علاوة على استفادة نحو 360 أسرة بشكل مباشر.

وأكد السفير أوكوبو في كلمته التزام بلاده الراسخ في تعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني، وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.

ومنذ عام 1993، قدمت اليابان مساعداتها للفلسطينيين لتصل الى ما يزيد عن 1.8 مليار دولار. ومنذ عام 2010، بدأت صياغة المشاريع الأهلية والأمن الإنساني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية والتخطيط.