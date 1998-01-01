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فلسطين تفوز بالمرتبة الثانية في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده في ماليزيا

الأحد 21 أبريل 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تفوز بالمرتبة الثانية في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده في ماليزيا


رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب عن فوز فلسطين بالمرتبة الثانية في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده في ماليزيا، والتي شارك فيها أكثر من (70) دولة من العالمين العربي والإسلامي، وذلك بفوز الحافظة لكتاب الله تعالى هديل خالد جبارة .

وأشار أبو الرب، حسب بيان للوزارة اليوم الأحد، إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة في الإدارة العامة للقرآن الكريم تلعب دورا بارزا وهاما في مجال إعداد جيل من الشباب الفلسطيني المتميز والمتسلح بالقرآن الكريم قادر على المنافسة والفوز في جميع المشاركات التي يخوضها على المستويين المحلي والدولي.

وأهدى ابو الرب هذا الفوز إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وإلى رئيس الوزراء محمد اشتية وحكومته الرشيدة، وإلى الشعب الفلسطيني المرابط، وبين أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك من منطلق حرص الوزارة على إنشاء جيل يحفظ القرآن الكريم ويعمل به .

بدوره اكد الوكيل المساعد لتحفيظ القرآن الكريم عاطف صالح، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة الأوقاف والتي سبق وأن فازت بمراتب متقدمة في كل من الكويت والأردن وموريتانيا والسعودية وتونس والمغرب والإمارات وغيرها .

#فلسطين

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