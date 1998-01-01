الإحصاء: انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 10% خلال شباط

رام الله / سما /

أظهر مسح دوري نفذه الجهاز المركزي للإحصاء حول التجارة الخارجية المرصودة، وزعت نتائجه اليوم الأحد، انخفاضا في عجز الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 10% خلال شهر شباط الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 11% مقارنة مع شهر شباط من عام 2018، حيث بلغ العجز 376.1 مليون دولار أميركي.

فقد سجلت الصادرات خلال شهر شباط ارتفاعا، بنسبة 1% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما انخفضت بنسبة 13% مقارنة مع شهر شباط من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 83.7 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شباط، بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 89% من إجمالي قيمة الصادرات للشهر المرصود، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

في المقابل، انخفضت الواردات خلال شهر شباط، بنسبة 9% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بينما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع شهر شباط من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 459.8 مليون دولار أميركي.

وانخفضت الواردات من إسرائيل خلال شباط الماضي بنسبة 3% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 59% من إجمالي قيمة الواردات للشهر المرصود، كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 15%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.